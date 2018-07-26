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26 Temmuz 2018 13:51

Milas’ta kaza ucuz atlatıldı

Milas-Yatağan karayolunda meydana gelen kazada, yol kenarındaki mıcırın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç bariyerlere çarptı.

Milas’ta kaza ucuz atlatıldı

26 Temmuz 2018 13:51

Kazada şans eseri, ölen ya da yaralanan olmadı.


Kazada şans eseri, ölen ya da yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre; Milas-Yatağan karayolundan Aydın’ın Didim ilçesine gitmek üzere yola çıkan sürücü Recep Kurt idaresindeki 09 YB 863 plakalı araç, yol kenarındaki mıcırların etkisiyle kontrolden çıktı.


Direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü Kurt, karayolu kenarında bulunan bariyerlere çarparak aracını durdurabildi. Şans eseri kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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