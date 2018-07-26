Milas’ta kaza ucuz atlatıldı

Kazada şans eseri, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazada şans eseri, ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre; Milas-Yatağan karayolundan Aydın’ın Didim ilçesine gitmek üzere yola çıkan sürücü Recep Kurt idaresindeki 09 YB 863 plakalı araç, yol kenarındaki mıcırların etkisiyle kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü Kurt, karayolu kenarında bulunan bariyerlere çarparak aracını durdurabildi. Şans eseri kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.