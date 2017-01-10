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10 Ocak 2017 14:55

Milas’ta keklik ve tavşan avı sona erdi

Milas’ta keklik ve tavşan avı sona erdi

10 Ocak 2017 14:55

Muğla Milas Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Özkan, 2. Grup kuşlardan kınalı keklik ve çil kekliği ile 1. Grup memelilerden yaban tavşanı avının sona erdiğini duyurdu.
Merkez Av Komisyonu kararlarına göre; 2016-2017 av döneminde 2. Grup kuşlardan kınalı keklik ve çil kekliği ile 1.grup memelilerden yaban tavşanı avı 8 Ocak tarihi itibari ile sona erdi. Merkez Av Komisyonu kararınca başlayan keklik ve yaban tavşanı av yasağına uyulması gerektiğinin altını çizen Milas Avcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Özkan, avcıların birinci görevinin yaban hayatını ve doğayı korumak olduğunu söyledi.
Sürdürülebilir avcılığın, yaban hayatı korumakla mümkün olabileceğini kaydeden Başkan Özkan, av hayvanlarını gafil avlamanın avcılara ve avcılığa yakışmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti: “Yasak olmasına rağmen cep telefonundan, müzik çalan cihazlardan veya üst düzey araçlardan yararlanılarak, av yapanların bu yasak yöntemlerden vazgeçmeleri gerekiyor. Avcılarımız avlanırken vicdanlarının sesini dinlesinler! Av yasağı döneminde ve kalleş yöntemlerle avcılık yapmasınlar. Av hayvanları bizim yegâne değerlerimizdendir. Yasak avcılık ise bu değerli hayvanların var olmasını tehlikeye sokmaktadır. Avcıların birinci görevi doğayı içinde yaşayan canlılarıyla birlikte korumaktır.”



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