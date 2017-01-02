Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 12:45

Milas’ta Kızılay başkanı yeniden mütevelli heyetinde

Milas’ta Kızılay başkanı yeniden mütevelli heyetinde

02 Ocak 2017 12:45

Muğla’nın Milas ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’nde görev alacak olan muhtarların belirlenmesinin ardından, sivil toplum örgütü temsilcisi de belirlendi. Daha önce sivil toplum örgütlerini temsilen heyette görevlendirilen Kızılay Milas Şube Başkanı Mustafa Gezginci önümüzdeki yıl için yeniden görevlendirildi.
Milas’ta Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’nde görev alacak olan isimlerin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Milas Kaymakamı Eren Arslan’ın başkanlığında Milas’ta yardıma muhtaç vatandaşların desteklenme çalışmalarını sürdüren Milas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’nde bir yıl boyunca görev yapacak olan sivil toplum örgütü temsilcisi belirlendi. 3 yıldan beri heyette görev alan Kızılay Milas Şube Başkanı Mustafa Gezginci’nin, önümüzdeki yıl da heyette görev yapmasına karar verildi.
13 kişiden oluşan heyette görev alacak olan iki hayırsever vatandaşın ise önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi. Daha önce muhtarlara yönelik yapılan toplantıda, heyette görev alacak iki muhtar seçimle belirlenmiş, Avşar Mahalle Muhtarı İsmail Kop ve Kızılcayıkık Mahalle Muhtarı Cengiz Topel Gökdağ heyette görevlendirilmişti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç