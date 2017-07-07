Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 01:00

Milas’ta kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu; 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya uçtu.

Milas’ta kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu; 2 yaralı

07 Temmuz 2017 01:00

Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Milas - Yatağan karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında; Ayhan K. idaresindeki 48 KG 333 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçup takla attı.


Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan araç sürücüsü Ayhan K. ve eşi Güler K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:44
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:24
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!