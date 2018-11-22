Milas'ta kontrolden çıkan araç trafoya çarptı; 3 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, kontrolden çıkan otomobil elektrik trafosuna çarparak durabilirken, araçlarda bulunan 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Lozan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Lozan Caddesi'nde seyir halinde bulunan O.G. idaresindeki 34 PV 7159 plakalı otomobil ile Barış Caddesi'nden çıkış yapan M.Ç. idaresindeki 48 AAF 066 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan 48 AAF 06 plakalı otomobil yol kenarında bulunan elektrik trafosuna çarparak durabildi.

Meydana gelen kazanın ardından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken, kaza sonrası bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan O.G., M.G. ve M.Ç.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla 75. Yıl Milas devlet Hastanesi'ne ve İzan Sağlık Hastanesi'ne sevk etti.

Trafik ekipleri yaptıkları incelemenin ardından araçları bulundukları yerden kaldırarak, yolu tekrar trafiğe açtı.