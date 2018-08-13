Milas’ta kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu

Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Barış Caddesi’nden şehir merkezine doğru seyir halinde bulunan Mustafa Ertuğrul idaresindeki 45 ZA 9264 plakalı otomobil, İnönü Caddesi’ne kontrolsüz bir şekilde çıkış yaptı. Bu sırada İnönü Caddesi’nde tabakhane istikametine doğru seyir halinde bulunan Tevfik Yıldırım idaresindeki 48 KY 941 plakalı kamyonet duramayarak, 45 ZA 9264 plakalı otomobile çarptı.

Meydana gelen kazada 48 KY 941 plakalı kamyonet sürücüsü Tevfik Yıldırım yaralandı. Yıldırım, olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.