Milas'ta Kore Gazisi Sanlı vefat etti

Milaslı Kore Gazisi Halil İbrahim Sanlı, geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.
Milas'ın Balcılar Mahallesi'nde ikamet eden, Balcılar Mahalle Muhtarı Ali Rıza Sanlı'nın babası 90 yaşındaki Kore Gazisi Halil İbrahim Sanlı, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Kore Gazisi Sanlı, bugün öğle namazına müteakip Balcılar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle toprağa mahalle mezarlığında verildi.
Kore Gazisi Sanlı'nın cenaze törenine; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Milas Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Kızılca, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Veteriner Hekim Barış Saylak ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban, Sanlı'nın vefatından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi ve başsağlığı dileklerini iletti. Sarban, Sanlı'nın vefatıyla Milas'ta hayatta 21 Kore Gazisi kaldığını kaydetti.