Milas’ta korkutan ev yangını

Yangında dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.

Milas’a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi’nde Zeytinlikuyu Mevkii’ndeki bir marketin üst katında depo olarak kullanılan evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri ve 112 ekipleri olay yerine sevk edildi. Halil İbrahim Kaya’ya ait olan marketin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, zaman zaman oluşan ufak çaplı patlamalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Vatandaşlar da yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcadı.

Alev alev yanan evden çıkan dumandan etkilenen bir vatandaş ise olay yerinden uzaklaştırılarak sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Depo olarak kullanılan evde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.