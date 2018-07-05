Milas’ta korsan taşımacılığa ceza yağdı

Özellikle yaz aylarında, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde süren denetimlerle korsan taşımacılığının önüne geçmek için ekipler yoğun bir mesai harcıyor.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte Milas-Bodrum Karayolu üzerinde korsan yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Denetimlerde 11 korsan servis taşımacılığı yaptığı tespit edilen araçlara yaklaşık 18 bin Lira para cezası uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamalar devam edecek

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan açıklamada, belgeleri tam ve vergi veren şoför esnafın korsan taşımacılık nedeniyle zor durumda kaldığı ve ülke ekonomisine de önemli ölçüde zarar verildiğine dikkat çekilerek, araçların yetki belgesi, güzergâh belgesi, ticari olmayan araçlar tarafından yapılan korsan taşımacılıkla ilgili denetimlerin planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.