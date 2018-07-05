Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 12:25

Milas’ta korsan taşımacılığa ceza yağdı

Muğla’nın Milas ilçesinde halk arasında ‘korsan taşımacılık’ olarak bilinen kayıtdışı taşımacılıkla mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Milas’ta korsan taşımacılığa ceza yağdı

05 Temmuz 2018 12:25

Özellikle yaz aylarında, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde süren denetimlerle korsan taşımacılığının önüne geçmek için ekipler yoğun bir mesai harcıyor.


Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte Milas-Bodrum Karayolu üzerinde korsan yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Denetimlerde 11 korsan servis taşımacılığı yaptığı tespit edilen araçlara yaklaşık 18 bin Lira para cezası uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.


Uygulamalar devam edecek


Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan açıklamada, belgeleri tam ve vergi veren şoför esnafın korsan taşımacılık nedeniyle zor durumda kaldığı ve ülke ekonomisine de önemli ölçüde zarar verildiğine dikkat çekilerek, araçların yetki belgesi, güzergâh belgesi, ticari olmayan araçlar tarafından yapılan korsan taşımacılıkla ilgili denetimlerin planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç