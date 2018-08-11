Milas’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu binası hizmete giriyor

Yurttaki eksikliklerin tamamlanmasının ardından toplam 504 öğrenci buradaki hizmetten faydalanacak.

Milas’ta eğitim-öğretim gören yükseköğretim öğrencilerinin en büyük sorunlarından biri olan yurt problemi artık çözüme kavuşuyor. Milas- Bodrum Karayolu üzerinde Sodra Dağı’nın alt bölümünde yapımı tamamlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nu ziyaret eden Milas Kaymakamı Eren Arslan kurum yetkililerinden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Temizlik ve mobilyalarının tamamlanmasının ardından 252’si kız, 252’si erkek olmak üzere toplamda 504 öğrencinin yararlanacağını ifade eden Milas Kaymakamı Eren Arslan; “Odalar 3’er kişilik bazalı sistem yataklı olup, tuvalet ve banyoları odaların içinde yer alacak. Odalarda ayrıca ahşap dolaplar, çalışma masaları, mini buzdolabı ve sınırsız internet, 24 saat sıcak su ve ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti verilecek. Ayrıca binada yemekhane, kantin, kafeterya, berber ve bayan kuaförü gibi küçük işletmeler de öğrencilerimize hizmet verecek. 200 kişilik konferans salonunda sosyal, kültürel etkinlikler ve kurslar olacak. Ayrıca yurtta kalan öğrencilerimize kahvaltı, akşam yemeği olmak üzere beslenme yardımı yapılacak. Şehit, gazi yakını, devlet koruması altında olan öğrencilerimizde yurdumuzdan ücretsiz yararlanacak” dedi.