Milas’ta lavanta rüzgârı esiyor

Lavanta tarlasını ziyaret eden Milas Kaymakamı Eren Arslan, ekim alanlarının genişletilmesiyle birlikte lavantanın ilçe ekonomisine büyük katkı verebileceğini söyledi.

Son dönemde çiftçinin yeni gözdesi olan lavanta yetiştiriciliği gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Sağlık ve kozmetik sanayinde tercih edilen ve aynı zamanda çiçekleriyle dikildiği yere görsel zenginlik katarak turizme de katkı sunan lavanta artık Milas’ta da yetiştiriliyor.

Alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda Ahmetçavuş-Hayıtlı Mahalle Muhtarı Ayhan Demirçivi’nin tarlasında lavanta yetiştiriciliği projesi kapsamında dikim gerçekleştirdi.

Dikim etkinliğine katılan Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik anlamda Milaslı çiftçiler için en güzel alternatif ürünlerden biri olduğunu ifade etti.

Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak alternatif ürünlere yönelmek isteyen çiftçilere yardımcı olduklarını belirten Müdür Arslan, “Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi de vardır. Lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılmaktadır. Bu anlamda ilçemizde çiftçilerimizin faydalanabileceği bir ürünün deneme dikimini gerçekleştirdik. Lavanta yetiştiriciliği için tarlasını açan muhtarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan ile birlikte Ahmetçavuş-Hayıtlı Mahalle Muhtarı Ayhan Demirçivi’nin lavanta tarlasını ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Dikildiği günden bu güne filizlenen, çiçek açan lavantaları inceleyen Milas Kaymakamı Eren Arslan, lavanta ekim alanlarının genişletilmesi için çiftçilere çağrıda bulunarak şunları kaydetti: “Alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesine yönelik projelerimizden biri olan ‘Lavanta Yetiştiriciliği’ projemiz kapsamında örnek tarla oluşturduk. Kozmetikte ve ilaç sanayisinde kullanılan, bitkisel çay olarak tüketilebilen, bal üretimini arttıran lavanta bitkisinin bölgemize uyum sağladığını memnuniyetle gördük.

Bu örnek çalışmayı gerçekleştiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan’a ve tüm personeline, bu güzel çalışmanın gerçekleşmesi için tarlasını gönüllü olarak projemize tahsis eden Ahmetçavuş-Hayıtlı Mahalle Muhtarı Ayhan Demirçivi’ye çok teşekkür ediyorum.

İnşallah ekim alanlarının genişlemesiyle birlikte ilçe ekonomisi için alternatif bir ürün olacak...”