Milas’ta lavantalar hasat ediliyor

Olgunlaşan Bin 60 kök lavantanın hasadına başladığını duyuran muhtar ve üretici Demirçivi, lavanta çiçeklerini satışa sunduğunu ve müşterilerini beklediğini kaydetti.

Geçtiğimiz aylarda, Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, halkın tarım gelirlerini ve ürün çeşitliğini artırmak amacıyla lavanta yetiştiriciliği tarla denemesi ile ilgili tanıtma çalışmalarına; Milas’ın Hayıtlı Mahallesi Muhtarı Ayhan Demirçivi’nin bahçesine yapılan dikim faaliyetiyle başlamıştı.

Dikilen lavantalar, özenle yapılan bakımın ardından olgunlaştı ve hasada uygun hale geldi.

Muhtar ve üretici Demirçivi, tarladaki lavantaların hasadına başladıklarını ve hasadı yapılan lavantaları satışa sunduğunu kaydederek: “10 Mart 2018’de dikimini yaptığımız lavanta çiçeklerinin hasadını başladık. Milas ve çevremizdeki; çiçekçileri, nikâh sepeti, kokulu sabunlar, nikah şekeri imalatı, lavanta alan ve satan vatandaşlar için ürünlerimiz satışa çıktı. Lavanta temin etmek isteyen vatandaşlar, bana ulaşabilir.” dedi.

Geçtiğimiz mart ayında Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan’ın çalışmaları ve Ziraat Mühendisi Melike Kaya’nın katkılarıyla, Bin 60 kök lavanta Milas’a kazandırılmıştı.

Milas’ın Hayıtlı Mahallesi Muhtarı Ayhan Demirçivi’nin bahçesine yapılan dikim faaliyeti ile muhtar ve üretici Demirçivi, Milas’ta bir ilki gerçekleştirmede öncü rol oynamıştı.

Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, Bin 60 kök lavantanın dikimi sonrasında, lavantanın yeni bir gelir kapısı olacağına değinerek şu ifadeleri kullanmıştı: “Fransa Avrupa’nın en önemli lavanta üreticisi. Dünyanın da ilk 3 tarım ihracatçısı arasında. Yine komşumuz Bulgaristan’ın bu ürünü çok iyi değerlendirdiğini Avrupa pazarında söz sahibi olduğunu biliyoruz. Halkımızın klasik ürünlerinin yanında böyle alternatif sanayi ürünleri ekimine de ilgi duyması, hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Alternatif sanayi ürünlerinin en önemlilerinden biri olan Lavanta, dünyanın her yerinde yetişiyor. Anavatanı Provence olarak bilinen lavanta, Türkiye’ de en fazla Isparta da yetiştiriliyor. Ancak bölgemizde henüz yeterince değerlendirilemiyor. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin, Milas’ta tarım sektörüne alternatif bir ürün olarak katkı yapabilecektir. Lavanta üretiminin ucuz olması ve fazla gelir getirmesi ilçemiz üreticileri için alternatif ürün olma özelliğindedir. Lavanta gibi bitkilerin Milas’ta yetiştirilerek bölgeye görsellik kazandırması turizm açısından da önemli bir kazanım sağlayabilmektedir. İlçemizin hem tarım hem de turizm bölgesi olması bakımından lavanta gibi aromatik ve peyzaja uyumlu bitkilerin yetiştirilmesi ilçemize pozitif katkı yapabileceğini düşünmekteyiz.”