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24 Haziran 2017 19:54

Milas’ta makilik alanda yangın

Muğla’nın Milas ilçesinde tatil sitelerine yakın bölgedeki makilik alanda yangın çıktı.

Milas’ta makilik alanda yangın

24 Haziran 2017 19:54

Yangının sitelere sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, alevlere 1 helikopter de havadan müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi, Maya mevkiinde tatil sitelerine yakın bir makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden site sakinleri durumu bildirmesiyle olay mahalline Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 3 itfaiye aracı, Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 5 arazöz, 1 müdahale aracı, 1 tanker, 3 teknik eleman, 2 orman muhafaza memuru ve 30 yangın söndürme işçisi sevk edildi.


Olay yerine hızla ulaşan ekipler havanın rüzgarlı olması nedeniyle hızla büyüyen yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba sarf ederken, alevlere 1 helikopter de havadan müdahale etti.


Havadan ve karadan ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saat içerisinde kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmalarına başlanıldı.


Yaklaşık 2 hektarlık makilik bir alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni bölgede temizlik amaçlı yakılan ateşten kaynaklandığı tahmin edilirken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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