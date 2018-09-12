Milas'ta makilik alanda yangın

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.

Milas'a Güneş Mahallesi'nde yeralan makilik bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun, mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Bölgede, ekipler tarafından soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeni ise tespit edilemedi.