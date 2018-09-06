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06 Eylül 2018 15:17

Milas’ta makilik yangını

Milas’ta Baharlı’daki sanayi sitesine yakın mesafedeki makilik alanda yangın başladı.

Milas’ta makilik yangını

06 Eylül 2018 15:17

Zeytin ağaçlarının da zarar gördüğü yangına müdahale yapılıyor.


Milas’a bağlı Baharlı Mahallesi sınırları içerisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri, zeytin ağaçlarının da bulunduğu geniş bir alanda yayılım gösteren yangına müdahalede bulunuyor. Rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen yangının söndürülmesi için Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek veriyor.




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