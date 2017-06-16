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16 Haziran 2017 23:47

Milas’ta mehteran eşliğinde iftar yemeği

Muğla’nın Milas ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı tarafından içinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeniyle bir iftar yemeği verdi.

Milas’ta mehteran eşliğinde iftar yemeği

16 Haziran 2017 23:47


Milas Kapalı Pazar yerinde verilen iftar yemeğine; MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, il yöneticileri, Muğla’daki tüm ilçe başkanları, Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hayrettin Gönül, AK Parti Milas İlçe Başkanı Levent Akyer, çok sayıda mahalle muhtarı, partinin eski ve yeni yöneticileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.


Yapılan dua ile başlayan iftar yemeğinde, MHP Milas İlçe Başkanı Sinan Yılmaz katılımcılara teşekkür ederken, başta alandaki yurttaşlar olmak üzere tüm Milas halkının Ramazan ayını kutladı. Başkan Yılmaz; “Başta ilçemiz olmak üzere tüm İslam Alemi’nin de yaklaşan Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyor, Bayramın; ülkemize ve milletimize sağlık-mutluluk-huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum” dedi.


Başkan Yılmaz’ın yaptığı konuşmanın ardından İzmir İncirliova Mehteran Takımı bir gösteri sunarken, alandaki birçok vatandaş mehteran takımının fotoğrafını çekmek, sunulan gösteriyi video kaydına almak ve mehteran takımı üyeleriyle fotoğraf çektirmek için adeta yarıştılar.




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