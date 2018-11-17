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Milas'ta minibüs devrildi: 2 yaralı

Milas-Ören karayolunda seyir halindeki bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araçtaki şoför ve yolcu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Memduh Durmaz idaresindeki 48 KT 173 plakalı minibüs, Milas'tan Ören'e seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Beçin Mahallesi çıkışında kaza yaptı. Minibüsün devrilmesiyle meydana gelen kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Tuncay Karataş ve sürücü Durmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları belirtilen yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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