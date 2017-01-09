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09 Ocak 2017 11:25

Milas’ta minikler saha mağduru oldu

Milas’ta minikler saha mağduru oldu

09 Ocak 2017 11:25

Muğla Milas’ta hafta sonu Muğla Mahalli U12 Ligi’nde yer alan Milasgücüspor ile Milas Gençlikspor U12 takımları karşılaşması, yağışlardan dolayı balçığa dönen saha zemin dolayısıyla oynanmadı.
Muğla Mahalli U12 Ligi’nde yer alan Milasgücüspor ile Milas Gençlikspor U12 takımları karşılaşmasına, zeminin kötü olması engel oldu.
Muğla Mahalli U12 Ligi’nde yer alan Milasgücüspor ile Milas Gençlikspor U12 takımları, geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan terör olaylarından dolayı sahaya “Terörü lanetliyoruz” pankartıyla çıktılar.
Milas’ta etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle, balçık haline gelen saha futbol oynamaya engel oldu.
Yağışlardan dolayı minik sporculara ciddi sakatlık getirebileceğini düşünen Milas Gücüspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güray Turgay, maçın oynanmasını istemedi.
Sporcuların sağlığını düşünerek, ağır zeminde minik sporcuların sakatlık geçirebileceğini belirten Turgay; takımının ağır zeminde maç yapmasına izin vermedi. Durumu maçın Hakemi İbrahim Bozkurt’a ileten Turgay, maçın ertelenemeyeceği cevabını aldı. Hakem Bozkurt, yağışın olmaması dolayısıyla maçı iptal edemeyeceğini istekleri dâhilinde hükmen mağlup olacaklarını kaydetti.
Bozkurt, sporcuların 15 dakika içerisinde sahaya çıkmamasının ardından soyunma odasına gitti.
Sahanın çok kötü olduğunu ve öncelikle sporcuların sağlığını düşündüğünü belirten Turgay, “ Böyle çok kötü zeminde, futbol oynamak sakıncalıdır. Sporcularımızın sakatlık geçirmemeleri için sahaya çıkmadık. Müsabakayı yöneten hakem, in müsabakayı tehir etmesi gerekirdi.” dedi.



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