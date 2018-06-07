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07 Haziran 2018 12:23

Milas’ta motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halinde bulunan bir motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

Milas’ta motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı

07 Haziran 2018 12:23

Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.


Kaza, Milas’ta Lozan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Merkez Okulu yanında meydana gelen trafik kazasında, Yusuf Turan Kırıkkayış idaresindeki 48 U 1332 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 64 yaşındaki yaya Sait Sercan’a çarptı.


Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Yusuf Turan Kırıkkayış ve yaya Sait Sercan yaralandı. Yaşanan kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi ve İzan Sağlık Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.




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