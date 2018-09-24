Milas'ta motosiklet, yayaya çarptı; biri ağır, 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Meydana gelen kazada biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Milas Halilbey Bulvarı, Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Üçyol'dan, Şehir Merkezi istikametine doğru seyir halinde bulunan 60 yaşındaki Ahmet Çakmak idaresindeki 48 LG 384 plakalı motosiklet, Halilbey Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki yaya Sevgi Bilgin'e çarptı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Çakmak ağır yaralanırken, yaya Sevgi Bilgin ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Çakmak'ın ise omzunda kırık olduğu ve ameliyata alındığı öğrenilirken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.