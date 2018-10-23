Milas'ta ‘Narkotik Eğitim Tırı'na yoğun ilgi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı ‘Narkotik Eğitim Tırı' Muğla'nın Milas ilçesine geldi.

Milas'ta Atapark Meydanı'nda konuşlandırılan ‘Narkotik Eğitim Tırı'nın içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonuna konulan 12 dokunmatik ekranda, uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Öğrencilerin ve halkın yoğun ilgi gösterdiği TIR'da görevli narkotik uzmanı polisler uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda gençlere, ailelere ve vatandaşlara bilgiler verdi.

‘Narkotik Eğitim Tırı'nı gezen Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ergun Kırova, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, okul müdürleri ve kurum amirleri de gelerek bilgi aldı.

İlçede 2 gün konuşlandırılacak olan ‘Narkotik Eğitim Tırı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli narkotik uzmanı polisler gençlere, ailelere ve vatandaşlara bilgiler aktarmaya devam edecek.