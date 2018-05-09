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09 Mayıs 2018 17:23

Milas’ta öğrencilerden sergi, velilerden kermes

Muğla’nın Milas ilçesinde Dr.

Milas’ta öğrencilerden sergi, velilerden kermes

09 Mayıs 2018 17:23

Mete Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı başından itibaren yapılan ‘Görsel Sanatlar’ ve ‘Teknoloji Tasarım’ eserleri, düzenlenen sergi ile açılırken, Okul Aile Birliği üyeleri de serginin açılışına özel bir kermes düzenlediler.


Milas’ta okulun spor salonunda düzenlenen serginin açılışı kurdelesi İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve diğer kurum amirleri tarafından kesildi ve ardından, öğrenciler tarafından üretilen yaklaşık 40 Teknoloji Tasarım Ürünü ve 250’yi aşkın resmin sergilendi sergi, gezilerek öğrenci ve öğretmenlerden bilgi alındı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve diğer kurum amirleri, özellikle üç boyutlu resimlerin yer aldığı bölümü ilgi ile incelediler ve okulun Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni Sevtap Gezen’den, resimlerin nasıl yapıldığına ilişkin detaylı bir bilgi aldılar.


Açılan serginin gezilmesinin ardından protokol üyeleri, okulun bahçesinde, Okul Aile Birliği üyeleri tarafından düzenlenen kermesi gezdiler.




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