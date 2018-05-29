Milas’ta ölüm kavşağı ‘mahkeme kararı’ bekliyor

Vatandaşlar, daha fazla can ve mal kaybı yaşanmadan çalışmaların yeniden başlatılmasını talep ederken, bölgede bir kamulaştırma sorunu yaşandığı, sorunun da mahkemeye intikal ettiği ve ancak mahkemece verilecek olan kararın ardından çalışmaların başlayabileceği öğrenildi.

Yıllarca meydana gelen ölümlü trafik kazalarıyla gündemden hiç düşmeyen Baharlı, Ağaçlıhöyük, Gökçeler mahalleleri başta olmak üzere birçok yerleşim alanına ulaşımı sağlayan, Milas-Bodrum karayolu üzerindeki, Koru sanayisinin bulunduğu noktada, 2017 yılı içerisinde altgeçit çalışmaları başlatılmıştı.

Bölgede yürütülen kamulaştırma çalışmalarında bir sorun yaşanmaması halinde yüklenici firma Demyol A.Ş. tarafından çalışmaların, ihale şartnamesine göre 400 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyordu.

Çift yönlü ve çift şeritli, bağlantı yolları, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmalarıyla tamamlanacak olan altgeçit çalışmaları ne yazık ki planlanan şekilde ilerleyemedi. Maalesef kamulaştırma çalışmalarında yaşanan sorunlar çalışmaların durmasına neden oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milas Kaymakamı Eren Arslan, bölgedeki çalışmaların kamulaştırma nedeniyle durduğunu bir kez daha ifade ederek, “kamulaştırma çalışmaları sırasında bir parselde sorun yaşandı. Karayolları ile parsel sahibi mahkemelik olmuş durumda. İşi yapacak olan firma zaten belli. Mahkeme kararı bekleniyor. Konuyu takip ediyorum. İnşallah kısa sürede çalışmalar yeniden başlayacak” dedi.

Kavşakta bir yılda 25 kaza

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlatılan ve kısa sürede durdurulan çalışmanın üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. Bu bir yıllık süreç içerisinde kavşakta toplamda yaklaşık 25 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 12’sinde maddi hasar oluşurken, 13 ayrı kazada ise yaklaşık 22 kişi yaralandı.

Son kurban Derebağ oldu

Özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun arttığı kavşakta en son, 9 Mayıs tarihinde meydana gelen kazada M.F.G. idaresindeki 27 VJ 604 plakalı minibüs, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü 32 yaşındaki Ufuk Derebağ’a çarpmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

‘Maket’li önlem

Çalışmaların başlaması ve meydana gelen kaza sayılarının giderek artmasının ardından, yetkililer kavşağa sürücülerin hızlarını kesmeleri amacıyla ‘maket’ trafik polisi ekip arabası yerleştirdi. Maketi gören vatandaşlar bunun ‘geçici çözüm’ olduğunu dile getirerek, yoldaki çalışmanın bir an öce hızla başlamasını ve sonlandırılmasını istiyorlar.