Milas’ta ölümlü kazaların yaşandığı kavşakta çalışmalar başladı

Milas’ta yıllarca meydana gelen ölümlü trafik kazalarıyla gündemden hiç düşmeyen; Baharlı, Ağaçlıhöyük, Gökçeler Mahalleleri başta olmak üzere birçok yerleşim alanına ulaşımı sağlayan, Milas-Bodrum Karayolu üzerindeki, Koru Sanayisi’nin bulunduğu noktada, altgeçit çalışmaları başladı.

Bölgede yürütülen kamulaştırma çalışmalarında bir sorun yaşanmaması halinde yüklenici firma Demyol A.Ş. tarafından çalışmaların, ihale şartnamesine göre 400 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Aynı zamanda Güllük Kavşağı ve kavşaktan Güllük Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan karayolunun da yapımını üstlenen firma, bu çalışmaların içerisinde Baharlı Kavşağı’ndaki alt geçit çalışmasının tamamlanacağı belirtildi.

Yürütülen çalışmalarla ilgili Demyol A.Ş. adlı firmanın Şantiye Şefliğinden edinilen bilgilere göre, yapılacak alt geçit çift yönlü ve çift şeritli olacak. Bağlantı yolları, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmalarıyla tamamlanacak olan alt geçidi, yayalar da kullanabilecekler.

Proje kapsamında aşırı yağış nedeniyle olası bir sel felaketinde alt geçidin zarar görmemesi, araçların ve yayaların alt geçitte mahsur kalmaması için su kanallarının yapılacağını belirten yetkililer, her türlü önlemin alınacağını vurguladı.

Şu anda servis yolu çalışmalarının yürütüldüğü alandaki alt geçit çalışmaları, önümüzdeki Ramazan Bayramı’nın hemen ardından başlatılacak.

Toplamda 12 metre genişliğinde yapılacak olan alt geçidin tamamlanmasıyla bugüne kadar meydana gelen trafik kazalarının, kazalarda meydana gelen can kaybı ve maddi kayıpların önüne geçilecek.