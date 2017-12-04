Milas’ta onlarca ev yol sorunu yaşıyor

Milas genelinde çok sayıda yol çalışması yapıldığına dikkat çeken vatandaşlar, Beçinliler olarak yol hizmetinden mahrum kaldıklarını belirterek, “Kendi imkânlarımızla açtığımız basit yollarla ulaşım sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.

Milas’a bağlı Beçin Mahallesi’nin ovada kalan kısmındaki evlerde yaşayan vatandaşlar bulundukları noktalara yol hizmeti ulaştırılmaması nedeniyle zor günler yaşıyor. Milas’ın merkeze en yakın mahallelerden biri olan Beçin’de yaşanan mağduriyet, günden güne vatandaşların tepkisini çekiyor. Kırsal mahallerde ve ilçe merkezinde yol açma ve yenileme çalışmaları yapan Milas Belediyesi’nin, Beçin’i de gündemine almasını isteyen vatandaşlar, “Kendi imkânlarımızla şahıslara ait arazilerde açtığımız patika yollarla ulaşımı sağlamak için uğraşıyoruz. Gerçekten çok zor şartlar yaşam mücadelesi sürdürüyoruz. Yol deyip geçmeyin! Evinize giden doğru düzgün bir yolunuz yoksa vay halinize Herhangi bir acil durumda yolu olmayan eve ne ambulans ulaşabilir ne de itfaiye” diyerek yaşadıklarını anlatıyor.

Beçin Mahallesi Ova Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, bulundukları civardaki yaklaşık 15 evin yolu bulunmadığına dikkat çekti. Özellikle kış aylarında yağışla birlikte toprak yoldan geçmenin mümkün olmadığını ifade eden vatandaşlar, çocuklarının zaman zaman okula dahi gidemediğini söylediler.

Mahalledeki Arıcan Sokak’ta yaşayan Cengiz Yalçınöz ise “Kış aylarında yağmurlu günlerde çamurdan geçilmeyen bir yolumuz var ama arazi sahibi şahsın izin vermemesi halinde bu yolda her an ulaşıma kapanabilir!” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

“Evimize ulaşımın sağlanması için Milas Belediyesi’ne durumu arz ettik. İmza topladık dilekçeyle başvurduk. Milas Belediyesi tüm çabalarımızın sonucunda sadece bu yola mıcır dökmekle yetindi. Ancak planda gözükmesine rağmen yolumuz yapılmadı. Milas Belediyesi şuan birçok noktada yol çalışması yapıyor. Bizler de bu hizmeti hak ediyoruz. Çocuklarımız bu kötü durumdaki yolu kullanarak okullarına girmeye çalışıyor. Gerçekten zor durumdayız! Milas Belediyesi Başkanı Muhammet Tokat’tan ricamız, ilgili birimlerin de bilgisi bulunan Arıcan Sokak’taki yol çalışmasını biran önce başlatmasıdır” diye konuştu.