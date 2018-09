Milas’ta orman şehitleri için lokma dağıtıldı

Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan ve ilçede çıktıkları görev esnasında yangın helikopterinin düşmesi sonucu 18 Haziran 2009 ve 3 Eylül 2014 tarihlerinde şehit olan orman mufahaza memurları Hasan İnce ve Ali Ekin için Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hizmet binası önünde lokma döktürüldü.

Milas Orman Şehitleri hayrına dağıtılan lokma ikramına Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya’nın yanı sıra şehit çocukları Eylem Kovancı, Kemal Ekin ve Mehmet Ekin de katıldı.

Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya açıklamada bulunarak; “İki muhafaza memurumuzla beraber bizim 90’ın üzerinde orman yangınlarında verdiğimiz şehidimiz var. Geçen sene de orman şehitlerimiz ve yangın sezonunu hatasız kazasız geçirmek adına böyle bir etkinlik yapmıştık. Bu etkinlikleri düzenlememizin amacı orman şehitlerimizi unutmadığımızı ve şehitlerimize büyük bir minnet ve şükran duyduğumuzu göstermektir. Bu insanlar canlarını orman teşkilatı için verdiler. Ormanların korunmasında ormanların yanmasını engellemek için çaba gösterirken şehit oldular. Şehitlerimizi anmak ve unutmadığımızı göstermek için her sene bu etkinliği yapıyoruz ve bundan sonraki zamanlarda da yapacağız. Şehitlerimiz için Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nde bir anma köşesi hazırlayacağız. Orman teşkilatı olarak güçlü, büyük, Türkiye’nin her yerinde ilinden en ücra köşesine kadar her yerde teşkilatlanmış bir kurumuz her zaman şehit çocuklarının ve yakınlarının yanındayız ve onların en büyük destekçileriyiz” dedi.

Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya’nın yaptığı açıklamalardan sonra da şehit çocukları, böyle bir etkinlik düzenledikleri ve kendilerine her zaman destek oldukları için Akkaya’ya teşekkürlerini ilettiler.