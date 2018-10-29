Milas'ta orman yangını kısa sürede söndürüldü

Geçtiğimiz pazar günü, Bodrum'a bağlı Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeler Mevkii'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su ikmal, 2 ilk müdahale aracı ile birlikte 20 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Havadan da bir helikopterle müdahalede bulunulurken, itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin koordineli ve etkili müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. 0,1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.