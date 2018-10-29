İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milas'ta orman yangını kısa sürede söndürüldü

Ormanlık alanda başlayan yangına hızlı bir şekilde müdahalede bulunan Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.


Geçtiğimiz pazar günü, Bodrum'a bağlı Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeler Mevkii'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su ikmal, 2 ilk müdahale aracı ile birlikte 20 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Havadan da bir helikopterle müdahalede bulunulurken, itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.


Ekiplerin koordineli ve etkili müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. 0,1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.