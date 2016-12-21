Milas’ta orman yangını

Muğla Milas’ın Gürçamlar Mahallesi’ndeki orman yangını ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Milas’a bağlı Gürçamlar Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Haydar Koyu mevkisinde duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber verilmesiyle yangına, orman, itfaiye ve bölgedeki bir otele ait söndürme ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çam ağaçlarıyla kaplı bölgede 0,2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.