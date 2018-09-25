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Milas'ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güneş Mahallesinde akşam saatlerinde çıkış nedeni tespit edilemeyen orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güneş Mahallesinde akşam saatlerinde çıkış nedeni tespit edilemeyen orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Milas Güneşli Mahallesi Arıtma tesisi bölgesinde makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgârın da etkisi ile büyüdü. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve Muğla Büyükşehir Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Gece karanlık olması nedeniyle havadan müdahalenin yapılamadığı yangına ekiplerin karadan yaptıkları müdahale sonrası kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları sürüyor.

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