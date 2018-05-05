Milas’ta ‘ot tipi yem şalgamı’ tarla gününde tanıtıldı

Milas’a bağlı Savran Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğin ilk açılış konuşmasını yapan tarla sahibi, çiftçi Özcan Çamlıbel; “2017 yılının yaz sonlarına doğru Muğla İl Müdürlüğü’nden Ünal Bey ve İlçe Müdürlüğü’müzden Melike Hanım mahallemize geldiler. Bildiğiniz gibi geçen mevsim sıcak ve kurak geçti. Dolayısıyla susuzluk yaşandı. İşte bu dönemde teknik personel olan arkadaşlarımız bize, alternatif ürün olarak ‘Lenox’ bitkisini önerdiler. Biz de onların tarif ettiği şekilde ekimini yaptık. Bugün de hasatımız var. Bugün iyi bir verim alacağımızı düşünüyorum. Bizlere bu desteklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çamlıbel’in ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Muğla İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise “İl Müdürlüğü olarak, ilimizin hemen hemen her tarafında alternatif ürünler üretebilir miyiz diye, üreticimizin kazancını arttırabilir miyiz diye metod demonstrasyonları yapıyoruz. Yani metodları denemesini yapıyoruz ve başarılı olduğumuz ürünlerde veya metodlarda da, işte bugün burada yaptığımız gibi tarla günleri düzenleyerek hem yaygınlaştırmayı, hem de basın yoluyla duyurmayı amaçlıyoruz. Bilindiği gibi bu bölgede hayvancılık yoğun bir şekilde yapılıyor ve sulama ile ilgili sorunlarında olduğu ifade edildi. Üstelik yeraltı kaynak sularının da tuzlu olduğu biliniyor. Dolayısıyla bölgenin kaba yem bitkisine ihtiyacı var. Bu konuda neler yapabiliriz diye bir çalışma başlattık ve Lenox’un bu bölgeye uygun olacağına karar verdik. Çalışmanın saha uygulaması yapıldı ve bugün de sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Önceki yıllarda çiçek halinde iken hasat ediliyordu ancak üründe bir koku vardı. Arkadaşlarımız çeşitli metodlar deneyerek ve hasadı geciktirerek bu kokuyu ortadan kaldırdılar ve oldukça da besleyici ve hayvanların severek yediği bir yem haline geldi. Üstelik protein oranı da oldukça yüksek... Hayvanlar hem yeşil olarak tüketebiliyor, hem de kurutulduktan sonra. Kısaca şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu bölge için en doğru kaba yem bitkisini bulduk, önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyoruz. Sadece bitki yetiştirmeyi değil, silaj yapımını da çiftçimize modern yöntemlerle öğretmeye çalışıyoruz” diyerek, tarla sahiplerine ve personele teşekkür etti.

Etkinliğinin son konuşmasını yapan Milas Kaymakamı Eren Arslan ise; “Hayvanlarımızı daha iyi besleyebilmek, daha çok süt alabilmek, kısaca ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu çalışma için katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personeli Ünal Yılmaz ve Melike Kaya tarafından yapılan teknik bilgilendirmenin ardından etkinlik sona erdi.