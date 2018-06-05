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05 Haziran 2018 12:10

Milas’ta otluk alanda yangın

Muğla’nın Milas ilçesinde yerleşim bölgesine yakın bir otluk alanda çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Milas’ta otluk alanda yangın

05 Haziran 2018 12:10

Yangın, ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı.


Milas’ta, Burgaz Mahallesi, 1.Hıdırlık’ta otluk alanda meydana gelen yangın, havanın da rüzgarlı olması nedeniyle hızla büyüyerek yayıldı. Mahalle sakinleri tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, Milas Grup Amirliği ekipleri ve Milas İlçe Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


Mahalle sakinlerinin de kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı.


Meydana gelen olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.




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