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19 Haziran 2018 14:02

Milas’ta otluk arazide yangın

Muğla’nın Milas ilçesinde ilçenin elektrik enerjisini sağlayan trafo merkezinin yanında yer alan boş otluk arazide yangın çıktı.

Milas’ta otluk arazide yangın

19 Haziran 2018 14:02

Yangına, itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.


Milas’ta, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Türkiye Elektrik İletim AŞ.’ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinin yanında yer alan ve etrafı tel örgü ile çevirili boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Durumun, mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.


Bölgede, ekipler tarafından soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeni ise tespit edilemedi.




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