Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 12:02

Milas’ta otomobil ile TIR çarpıştı; 4 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Milas’ta otomobil ile TIR çarpıştı; 4 yaralı

04 Temmuz 2018 12:02


Kaza, Kırcağız Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milas’tan, Selimiye istikametine doğru seyir halinde bulunan Tekin Yılmaz idaresindeki 34 BG 2957 plakalı otomobil, Kırcağız Mahallesi’nden, şehir merkezine doğru seyir halinde bulunan Menderes Çomak idaresindeki 48 YV 111 plakalı TIR ile çarpıştı.


Meydana gelen kazanın ardından 34 BG 2957 plakalı otomobilde bulunan Ayşe Yılmaz (35), Ferdi Yılmaz (19), Nisa Yılmaz (10) ve araç sürücüsü Tekin Yılmaz yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine ambulans ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç