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Milas'ta otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Milas’ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yoldan karşıya geçen yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Milas'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yoldan karşıya geçen yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Milas'ın Ahmetçavuşlu-Hayıtlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, R.K.Y. idaresinde bulunan 48 KR 720 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.


Kazada, yaya yaralandı. Çevredekilerin haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından, yaralanan yaya 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi sevk edildi.


Kazayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.

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