Milas’ta özel bireylere jandarmadan trafik eğitimi

Milas Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Milas Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim alan bireylere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Milas Jandarma Komutanlığı ekiplerince Menteş Mahallesi’nde engelli bireylerin eğitim aldığı Milas Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde trafik eğitimi verildi.

Okuldaki tüm öğrencilerin katıldığı eğitimde, engelli bireylere ve öğretmenlerine yaya geçidi, üst geçit, alt geçit, bisiklet yolu, emniyet kemeri kullanımı, trafik ışıklarının anlamı konularında çizgi filmlerle de desteklenen teorik eğitim verildi.

Sınıftaki eğitimin ardından öğrenciler, servis araçlarına trafik kurallarına uygun biçimde bindirilerek Pomelon Alışveriş Merkezi önündeki üst geçidi nasıl kullanacakları uygulamalı olarak anlatıldı.