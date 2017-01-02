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02 Ocak 2017 12:34

Milas’ta özel bireylere yılbaşı sürpriz

Milas’ta özel bireylere yılbaşı sürpriz

02 Ocak 2017 12:34

Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanlığı tarafından M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan özel bireylere özel yılbaşı kutlama programı gerçekleştirildi.
Milas’ta Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın eşi Elif Tokat, M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri, CHP’lilerin katılımıyla gerçekleşen programda özel bireyler çalınan şarkılar eşliğinde eğlenip, pasta kestikten sonra sürpriz hediyelerini aldılar.
Özel bireylerin mutluluğunu paylaşmak için programı gerçekleştirdiklerini belirten CHP Milas İlçe Başkanı Suat Özcan; “Özel bireylere yönelik düzenlediğimiz yılbaşı etkinliğimizde, onların mutluluğuyla biz mutlu olduk. Yüzlerindeki tebessüm bizim için her şeye değer” diye konuştu.



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