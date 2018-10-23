Milas'ta pamuk hasadının sonuna gelindi

Milas'ta geçtiğimiz yıla oranla üretici ve üretim alanında yüzde 50 artış yaşanan pamukta, hasat döneminin sonuna gelindi.

Avşar'daki tarlasında pamuk hasadına katılan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, devlet desteğinin artırılması ve sulama altyapılarının oluşturulmasıyla birlikte çiftçilerin yeniden pamuk üretimine dönüş yaparak ülke ekonomisine büyük katkı sunabileceğini belirtti.

Yıllar önce pamuk üretiminin merkezi halindeki Milas'ta, pamuk hasadı döneminin son günlerine girildi. Pamuk üretiminde yılların tecrübesine sahip olan Milaslı çiftçiler, aylardır emekle, 4 bin dekarlık alanlarda ürettikleri pamuklarını hasat ediyor. Pamuk üretiminden vazgeçmeyerek yerli ve milli ürün olan pamuğa sahip çıkan çiftçilerden olan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı da ilçeye bağlı Avşar Mahallesi'ndeki tarlasında pamuk hasadına katıldı. Hasat ekibine ikramlarda bulunduktan sonra işçilerle sohbet eden, ürünleri tarlada inceleyen Başkan Atıcı, ülkemizin ve çiftçimizin beyaz altını olan pamuğun dünü, bugünü ve geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milas Ziraat Odası olarak pamuk üretimini artırılması için büyük bir gayret içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Atıcı, Milas pamuğunun elyaf uzunluğu ve kalitesi bakımından tekstilcilerin aradığı bir ürün olduğunu belirterek, “Bugünlerde pamuk hasadında son günlere girildi. Çiftçimiz yaz boyunca baktığı, suladığı, gübrelediği, emek verdiği pamuğunu hasat ediyor. Tabi ay sonu itibariyle Milas'ta pamuk hasat dönemi tamamlanacak. Ege ve özellikle Milas pamuğu elyaf uzunluğu ve kalitesi bakımından dünyada, tekstil sanayinde aranana bir hammaddedir. Pamuğumuzun Türkiye ihracatında, ihracat alanında ne kadar önemli bir tarımsal ürün olduğunu biliyoruz ve bunun bilincinde hareket ediyoruz. Yıllardır pamuk ekimlerinin azaldığı bölgemizde yeniden pamuğun ekilebilmesi, canlanabilmesi için bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Milas Ziraat Odası olarak zaman zaman tarla günlerinde çiftçilerimizin yanında olduk. Aynı zamanda tarımsal danışmanlık hizmetimizle de ziraat mühendislerimiz her zaman sahada, arazide, tarlada çiftçilerimizle işbirliği içerisinde oldu. Şimdi çiftçimiz emeğinin karşılığını almak için hasat yapıyor. Bazı bölgelerde pamuk verimi düşük ancak bazı bölgelerimizde verim yüksek. Yıl itibariyle pamukta normale yakın bir verim var.” dedi.

Pamuk konusunda uzman çiftçi kitlesinin devlet desteği beklediğine dikkat çeken Başkan Atıcı, özellikle kur farkı dolayısıyla fiyat artışı yaşanan gübre ve mazotta devlet desteğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

“Fiyatlarda ilk başta güzeldi. Tabi fiyatlarda biraz gerileme olsa da bu fiyatların iyileşeceğini düşünüyorum. Ayrıca devletimizin pamuk primleri konusunda 80 kuruşluk bir desteği var. Bu rakamın en azından 1 liraya, 1,5 liraya çıkarılmasını bekliyoruz. Mazot ve gübre fiyatları da kur farkı nedeniyle son günlerde artış gösterdi. Çiftçilerimizin talebi tabiî ki mazot ve gübre fiyatlarının düşürülmesi, devlet desteğinin artırılması yönünde.” diyen Başkan Atıcı, Milas'ta pamuk üretiminin artırılması konusunda en büyük sorununun sulama alanında yaşandığını söyledi.

Tespitlere göre Milas'ta 50 bin dekarlık tarım arazisinin su beklediğine işaret ederek, planlanan sulama projelerinin biran önce hayata geçirilmesi isteyen Başkan Atıcı, “Milas bölgesinde pamukçuluğa yeniden dönüşün önündeki en büyük sorun sulamayla ilgidir. Planlanan barajlarımızın biran önce yapımının tamamlanması gerekiyor. Tespitlerimize göre Milas'ta bu bölgede sulanması gereken 50 bin dekarlık alan var. Sulama altyapıları tamamlandığı takdirde burada zaten pamukçuluk alanında yetişmiş uzman bir çiftçi kitlemiz var. Onları tekrar pamuğa geri döndürebilirsek eğer, şuan 4 bin dekarlık pamuk üretim alanlarını 20 bin, 30 bin 40 bin dekarlık alanlara genişletebiliriz. Böylesi bir tablo ülke ekonomisine çok büyük fayda sağlayacaktır. Çünkü artık yerli ve milli ürünümüz olan pamuğu, dışarıdan ithal etmemeliyiz, üretimimizi artırarak ihtiyacımızdan fazla olan pamuğumuzu ihraç etmeliyiz. İhtiyacımız kadar ürünü, uygun olan yerlerde Havza Bazlı Destekleme Projesi ile üretmemiz gerekiyor. Milas Ziraat Odası olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Devletimizin de pamuk çiftçisinin elinden tutmasını, yerli ve milli ürünümüz pamuğun üretimini teşvik etmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.