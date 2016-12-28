Milas’ta patlayan kalorifer kazanı vatandaşları korkuttu

Milas’ta bir kalorifer kazan dairesinde çıkan yangın çevredekilere zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, denetim yetersizliğinin hava kirliliğinin yanı sıra büyük facialara da yol açabileceği görüşünde.

Halil Bey Bulvarı’nda bir apartmanın kazan dairesinde meydana gelen yangın çevredekilere zor anlar yaşattı.

Apartmanın bodrum katından duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu, itfaiye ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen ekipler kalorifer kazanı ve bacayı etkileyen yangının tehlike içermediğini belirledi. Yükselen yoğun duman çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Aynı zamanda hava kirliliği nedeniyle Milas Belediyesinin ve Hıfzısıhha Kurulunun denetimine tabi olması gerektiğini bilen vatandaşlar, durumu telefonla zabıta görevlilerine bildirdi. Zabıta görevlilerinden ters yanıtlar alan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.