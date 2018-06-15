Milas’ta polislerden bayanlara karanfil, sürücülere çikolata

Sürücülere ceza kesmek yerine uyarılarda bulunan ekipler, kurallara uyulması noktasında da ricada bulundu.

Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından bu yılda Ramazan Bayramı tatili süresince trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla yine farklı bir uygulama yaptı. Ekipler, tatil boyunca arttırdıkları yol kontrollerinde ceza kesmedi.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde araçları yol kontrol noktasında çeviren ekipler, sürücülerin ve araç içerisinde bulunanların bayramlarını kutlayarak trafik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulundu. Polisler, daha sonra bayanlara karanfil, sürücülere çikolata ikramında bulundu.

Ekipler, Milas-Bodrum karayolu üzerinde bayram tatili sonuna kadar denetimlerini devam ettirecek.