Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 16:45

Milas’ta polislerden bayanlara karanfil, sürücülere çikolata

Muğla Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, yol denetiminde bayanlara karanfil, sürücülere çikolata ikram ederek, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Milas’ta polislerden bayanlara karanfil, sürücülere çikolata

15 Haziran 2018 16:45

Sürücülere ceza kesmek yerine uyarılarda bulunan ekipler, kurallara uyulması noktasında da ricada bulundu.


Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından bu yılda Ramazan Bayramı tatili süresince trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla yine farklı bir uygulama yaptı. Ekipler, tatil boyunca arttırdıkları yol kontrollerinde ceza kesmedi.


Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde araçları yol kontrol noktasında çeviren ekipler, sürücülerin ve araç içerisinde bulunanların bayramlarını kutlayarak trafik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulundu. Polisler, daha sonra bayanlara karanfil, sürücülere çikolata ikramında bulundu.


Ekipler, Milas-Bodrum karayolu üzerinde bayram tatili sonuna kadar denetimlerini devam ettirecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç