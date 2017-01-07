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07 Ocak 2017 00:53

Milas’ta polisten kaçan araç sitenin bahçesine düştü

Milas’ta polisten kaçan araç sitenin bahçesine düştü

07 Ocak 2017 00:53

Muğla’nın Milas ilçesinde polisin kontrol noktasından kaçarak ‘dur’ ihtarına uymayan bir araç kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Meydana gelen kazanın ardından araçta bulanan şahıslar kaçarak kayıplara karıştı.
Milas’ta 23 Nisan Bulvarı otogar bölgesinde Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından güvenlik amaçlı uygulama yapıldı. Milas’tan İzmir istikametine doğru yapılan uygulamada trafik ekipleri 35 DC 6621 plakalı beyaz renkli lüks otomobili durdurmak istedi.
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak otogar kavşağından Aydınlıkevler Mahallesi istikametine hızla kaçan araç güvenlik güçleri tarafından takibe alındı. Erdal Çerçi Caddesi’nden 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi güzargahına hızla gitmeye çalışan araç yoğun yağış nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarparak yol seviyesinden altta bulunan bir sitenin yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından aşağıya düşerek takla attı.
Meydana gelen kazanın ardından gürültü üzerine balkonlara çıkan vatandaşlar tarafından devrilen araç içerisinde bulunduğu belirtilen iki kişinin araç içerisinden hızla çıkarak kayıplara karıştığı iddia edildi.
Kaza mahalline gelen güvenlik güçleri araçtan kaçan şahısların yakalanması için bölgede arama çalışması yaparken, olay yeri inceleme ekipleri devrilen otomobil içerisinde ise inceleme yaptı.
Güvenlik güçleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.



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