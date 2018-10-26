Milas'ta polisten kumar operasyonu

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kahvehane sahibine adli işlem yapıldı.

Milas'ta Hacı İlyas Mahallesi Kocayol Caddesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığına yönelik ihbar alan Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Kumar oynanan kahvehaneye şok baskın düzenleyen polis, kumar oynayan 5 kişiyi ve kahvehane sahibini suçüstü yakaladı. Kumar masasındaki paralara ve oyun kağıtlarına el konulurken, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kahvehane sahibi M.K.'ye adli işlem yapıldı.

Öte yandan Milas genlinde kumar konusuna yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.