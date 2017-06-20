Milas’ta restoran yangını korkuttu

Milas’ın Hacı İlyas Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan restoranda henüz bilinmeyen nedenden kaynaklı yangın çıktı. Restoranda bulunan müşteriler, yoğun bir duman ve koku hissetti. Olayı gören müşteriler, hemen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesiyle yangının meydana geldiği işletmeye gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarına başladı. Polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle alanı boşalttı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.