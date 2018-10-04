Milas'ta rüşvet ve tefecilik iddiasına 9 gözaltı

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KOM Milas Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda edinilen bilgiye göre; ilçemiz genelinde tefecilik olaylarına karıştığı tespit edilen 7 şahsı takibe alan ekipler, şahısların belli kişilere borç para verdikleri, bu paralar karşılığında yüksek miktarda senet imzalattıkları, bu senetleri ödemeyen şahısların da haciz yoluyla arazi ve taşınır-taşınmaz mallarına el koydukları ve tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı. Operasyon kapsamında Milas Tapu Müdürlüğü'nde görev yapan iki memurun da rüşvet olaylarına karıştığını tespit eden ekipler, 4 aylık teknik takibin ardından iki memuru da gözaltına aldı.

Rüşvet olayına karıştıkları iddia edilen K.Ç., M.T., tefecilik olayına karıştıkları iddia edilen Ü.E., E.T., C.T., İ.T., T.T., M.D., her iki olay da karıştığı iddia edilen L.T. adlı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi.