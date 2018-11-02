Milas'ta sahte içki operasyonu; 11 gözaltı

Muğla'nın Milas ilçesinde hizmet veren düğün, eğlence mekanlarına sahte alkol tedariki yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonla sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Milas'ta yaşayan vatandaşların ve alkollü satış yapan bayilerin; düğün ve eğlence mekanlarına bazı vatandaşların sahte içki satışı yaptığı yönündeki şikayetleri üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. Milas KOM Grup Amirliği ekiplerinin 6 aylık sıkı bir takibin ardından düzenlediği eşzamanlı operasyonda; 810 şişe viski ve rakıdan oluşan sahte ve kaçak içki, 660 paket kaçak sigara, şüphelilerden birinin evinde kaçak ve sahte içki üretildiğini gösteren 5 litrelik 2 adet su şişesine konulmuş 3,5 litre sahte rakı, 1 litre etil alkol, 72 adet doldurmaya hazır vaziyette boş rakı şişesi, 144 adet içki şişesi kapağı, 12 sayfa içki etiketi ve kapak mührü aparatları ele geçirildi.

İstanbul, Aydın, Bodrum ve Milas'ta yapılan eşzamanlı operasyonda B.B., C.B., H.K., A.B., U.K., A.T., T.Y., K.K., E.A., M.Z.Ş. ve Y.E.B. isimli şahıslar yakalanarak göz alındı. Gözaltına alınan 11 şahıs, sorgularının ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi.