Milas’ta Şair Kale öğrencilerle buluştu

62. Sait Faik Hikaye Armağanı sahibi Şair Muzaffer Kale, mezun olduğu Milas Lisesi’nin 50’nci kuruluş yıldönümü etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

Milas Lisesi’nin (Cumhuriyet Anadolu Lisesi) 50’nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında şair Muzaffer Kale, 1977 yılında mezun olduğu okulundaki öğrencilerle buluştu.

Okulun Genç Kalemler Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte Kale, edebiyat yaşantısına ilişkin deneyimlerini aktardı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Ali Pilavcı, Muzaffer Kale’nin okulun bir değeri olduğundan söz ederek, “Kendisiyle aynı sınıfta okuyan öğretmen arkadaşlarımız var. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce desteklenen Genç Kalemler projemiz kapsamında okulumuzun 50’nci kuruluş yıldönümü etkinliği olarak değerli şairimizi sizlerle buluşturduk. Sizlere örnek olmasını, okumanın, sanatın size rehber olmasını, sıcak bir sohbetle iz bırakacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kale, söyleşisinde öğretmenlik mesleği nedeniyle gençlerle beraber olduğu için yaşama dair hep umutlu olduğunu anlattı. Dilin genel kullanımının yanı sıra özel bir kullanımının olduğunu, bunun da edebiyatı oluşturduğunu aktaran Kale, “Bazı okuduklarımızda adeta kendi ifadelerimizi buluruz. Bunu ben düşünmüştüm, aynı benim gibi yazmış deriz. İşte böyle giderek dil akrabalarımızı yakalamış oluruz. Benim de dil akrabam Sait Faik’ti.” dedi.

Kale, Sait Faik Abasıyanık’ın yaşamından kesitler aktararak söyleşini tamamladı.

Söyleşinin ardından şair, öğrenciler için kitaplarını imzaladı.

Muzaffer Kale kimdir?

Kale, 1957’de doğdu. Çocukluğu Bodrum Bahçeyakası Köyü’nde geçen Kale, ortaokul ve liseyi Milas’ta okudu. Uzun yıllar yaşadığı Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı’ndan mezun olan Kale, başta şiir olmak üzere çalışmalarını 1981’den beri edebiyat dergilerinde yayınladı. Öğretmenlik de yapan Muzaffer Kale, halen İzmir’de yaşıyor.

Kale’nin, "Bir Günlük Güneş", "Gözlerim Akşama Ölür", "Acıtmıyor Boynumu Dünya", "Işıktan Kalan Kırılma", "Hiçbir Şeyi Unutmadım", "Sakın Zar Atma", "Lirik Aksan", "Menekşenin Sayılı Günleri", "Kayıp Saklambaç" isimli kitapları bulunuyor.