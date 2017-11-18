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18 Kasım 2017 14:12

Milas’ta sanat her yerde olacak

Yeni yönetim kurulu üyelerini belirleyen Milas Sanatçılar Derneği (MİSAD), “Sanat Her Yerde” sloganıyla yeniden faaliyetlerine başlayacak.

Milas’ta sanat her yerde olacak

18 Kasım 2017 14:12

Sanata ilgi duyan herkesi tek çatı altında toplamak isteyen dernek, ilçenin sanatsal yaşamına renk katmayı hedefliyor.


Milas sanatına katkı sağlamak ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmek için 14 yıl önce kurulan Milas Sanatçılar Derneği, geçtiğimiz ekim ayı içerisinde genel kurul toplantısıyla yeni yönetimini belirledi.


Bundan sonraki süreçte sanata ilgi duyanları ve sanatçıları hiçbir ayrım gözetmeksizin tek çatı altında toplamayı hedeflediklerini ifade eden MİSAD Başkanı Berkan Cengiz, “14 yıldır sanat adına önemli çalışmalar yapmış, önemli girişimlerde bulunmuş bir derneğin yönetimine geldik. Asli amacımız bu bayrağı birlik beraberlik içerisinde daha ileriye götürebilmek. Bu doğrultuda sağlam adımlar atmayı planlıyoruz. Sanatın yerinin yurdunun olmadığını, sanatın evrensel olduğunu göstermek istiyoruz. Milas’taki tüm mahallelere, sokaklara inerek sanatla ilgilenen herkese ulaşmayı umuyoruz.” diye konuştu.


Geçmiş dönemde Ersin Yeniceli’nin başkanlığını yaptığı Milas Sanatçılar Derneği’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Berkan Cengiz (Başkan), Süleyman Baş (Başkan Yardımcısı), Sebahattin Akan (Sayman), Ahmet Yelliler (Yazman) ve Emre Özsoy (Sekreter)




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