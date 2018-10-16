Milas'ta 'Sanatla Bağlan Hayata' projesi gerçekleştirildi

Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi koordinatörlüğünde ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Sanatla Bağlan Hayata" projesi kapsamında oluşturulan eserler, görücüye çıktı. Özel bireyler ile yabancı misafirlerin ortaklaşa oluşturduğu ürünler, oldukça beğenildi.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda dün gerçekleştirilen etkinliğe; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli Bakım Hizmeti Daire Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım, Muğla İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İlkay Türkoğlu, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sevim Seringen, Milas Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kızılca, CHP Milas İlçe Başkanı İlgin Göktepe, AB Projeleri Koordinatörü Serap Bilal, STK temsilcileri, daire amirleri ve özel bireyler katıldı.

Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi koordinatörlüğünde ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı koordinasyonunda "Sanatla Bağlan Hayata (Zihinsel Engelli Gençlerin Çalışma Hayatına Sanat Yoluyla Katılmalarını Sağlama Projesi)" kapsamında 08 Ekim 2018-15 Ekim tarihleri arasında; 5 farklı ülkeden gelen katılımcılar, özel bireylerle çalışma gerçekleştirdi. Proje kapsamındaki faaliyetler, Milas Öğretmenevi'nin kapalı bahçe alanında yapıldı.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte; AB Projeleri Koordinatörü Serap Bilal, projenin sunumunu izleyicilere aktardı. Bilal; özel öğrencilerin proje ile birlikte, kendilerini daha iyi ifade edebilme şansının olduğunu ve projenin özel bireyler üzerinde ve sosyalleşmesinde oldukça büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

Proje sunumu sonrasında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli Bakım Hizmeti Daire Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım, proje ile ilgili görüşlerini aktardı. Yıldırım; projenin oldukça olumlu olduğunu ve bu tarz projeleri sürdürmek istediklerini kaydettikten sonra M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin engelli bireylerin kullandığı bahçe alanının dar olduğuna ve genişletilmesi için girişimler yapılmasına dikkat çekti. Öte yandan Başkan Yıldırım, eğer bir oda veya salon gösterilmesi halinde; özel bireylerin yaptığı el ürünlerini satabileceği bir ‘Umut Cafe' projesinin de gündemde olduğunu ifade etti. Yıldırım, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Yıldırım'ın ardından kürsüye Muğla İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İlkay Türkoğlu geldi. Müdür Türkoğlu, Muğla'da bu tür faaliyetleri devam ettirmek istediklerini kaydetti. Engelli bireylerin, sosyalleşmesi açısından etkinliğin oldukça güzel yürütüldüğünü ifade etti.

Konuşmalarının ardından yabancı misafirler ile özel bireyler, birkaç cümleyle yaşadıkları deneyimleri gelen izleyicilerle paylaştı. Konuşmalar sonrasında “Sanatla Bağlan Hayata” projesi kapsamında atölye çalışmalarından oluşturulan serginin açılış töreni gerçekleşti. Açılış töreni sonrasında kesilen pastanın ardından sergilenen eserler, protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Sergi gezisi sonrasında katılımcılara verilen sertifikaların ardından tören sona erdi.