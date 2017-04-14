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14 Nisan 2017 12:42

Milas’ta sandık görevlilerine eğitim

16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan anayasa değişikliği referandumunda, görev yapacak olan sandık memurlarına eğitim verildi.

Milas’ta sandık görevlilerine eğitim

14 Nisan 2017 12:42


Milas’ta 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan anayasa değişikliği referandumunda, görev alacak olan sandık görevlilerine yönelik Milas Seçim Kurulunca eğitim düzenlendi. İlçede seçim koordinasyonunun yapılması için gerekli önlemler, sandık görevlilerine anlatıldı.


Sandık görevlileri eğitimi, Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda dün saat 10.00’da yapıldı. Milas genelinde kurulacak 318 sandıkta görev yapacak olan sandık görevlilerinin katıldığı eğitim, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Kadir Yıldız ve İlçe Seçim Müdürü Havva Ömercioğlu tarafından verildi.


Sandık görevlilerinden 16 Nisan Pazar günü saat 07.00’de görev yapacakları sandıklarının başında olmalarını isteyen Yıldız, “Amacımız yapılacak olan referandumda, sizlerle birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmektir.” dedi.


Ömercioğlu, sandık görevlilerine şöyle seslendi "Kimliksiz oy kullandırmayın. YSK tarafından hazırlanan ve sizlere dağıttığımız kitapçıklarda açıklamalar mevcut. Referandum günü görevli memurların sandık başına zamanında gelmeleri ve referandum bitim saatine kadar özverili bir şekilde görev yapmaları gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı halinde İlçe Seçim Kurulu ile irtibata geçilmesi gerekiyor."


Ömercioğlu ayrıca 16 Nisan Pazar günü saat 17.00’de sona erecek olan oy kullanma işlemleriyle ilgili olarak, “16 Nisan Pazar günü saat 17.00’de oy kullanma işlemi sona erecektir. Saat 17.00’de oy kullanma sırasında olan ve henüz oy kullanma işlemini tamamlamamış vatandaşlar için kolaylık sağlanacaktır. Oy kullanma süresinin sona ermesinin ardından hala oy kullanma sırasında olan vatandaşların, kimlik bilgileri kontrol edilerek oy kullanma işlemini tamamlaması için sandık görevlileri yardım edecektir.” ifadelerini kullandı.


Yapılan eğitim toplantısına, katılım yoğun oldu.


2017 referandum sandık görevlilerinin ücretleri belli oldu. Buna göre; devlet memuru olan ve eğitim alan sandık kurulu başkanı 270 TL, devlet memuru olan ve eğitim alan sandık kurulu üyeleri 162 TL, eğitim almayan sandık kurulu memur üyeleri 81 TL, siyasi parti üyelerine 81 TL ücret verileceği öğrenildi.




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