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Milas'ta satranç, aile ve çocuk konferansı

Milas Gençlik Merkezi ve Milas Satranç İlçe Temsilciğinin ortaklaşa düzenlediği, “Satranç Aile ve Çocuk” konulu konferans ilgi gördü.


Milas Gençlik Merkezi ve Milas Satranç İlçe Temsilciğinin ortaklaşa düzenlediği konferansta, Psikolog Işın Akkuş tarafından “Satranç Aile ve Çocuk” konulu seminer gerçekleştirildi.


Milas Gençlik Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir'in yanı sıra veliler ve öğrenciler katıldı.


Milas Gençlik Merkezi; Gençlik Merkezi'nde faaliyetlere katılan gençlere ve velilere yönelik olarak “Etkin aile, yetkin birey” konferansı düzenlendi.


Toplumun en önemli yapı taşı olan aile kavramına dikkat çekmek, gençler ve ebeveynleri arasında oluşmuş ve oluşabilecek sorunları nasıl çözeriz sorusuna cevap bulmak için gerçekleştirilen konferansta; aynı zamanda satranç müsabakalarına katılan gençlerimiz ve ailelerine yönelikte zaman yönetimi, stres, müsabaka psikolojisi gibi konulara değinildi.


Psikolog Işın Akkuş, konferansa katılan velilere tavsiyelerde bulunduktan sonra konferans dilek ve önerilerin ardından son buldu.

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