Milas’ta seyir halindeki cip alev aldı

Bodrum’dan Milas istikametine doğru seyir halinde bulunan Alim Kayım idaresindeki 34 DZ 4004 plakalı cip Milas’ta Karakaya Mevkii’nde motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanları fark eden sürücü Kayım, aracı emniyet şeridinde durdurarak müdahalede bulundu. Olay yerinden geçen Yeniköy Termik Santrali’nde görev sağlık memuru Kamil Çetin’de yanan araca müdahale etmesiyle büyük bir facianın önüne geçildi.

Vatandaşların yangını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçta çıkan yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası araçta yapılan incelemede ise yangının elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin ediliyor.